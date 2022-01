Una delle belle notizie di oggi:. L'ex centrocampista dell'in seguito all'avuto durante gli Europei con la maglia della suacontro lanon aveva più potuto giocare in Italia ed era stato costretto a rescindere il suo contratto con l'Inter.La notizia di un ritorno del giocatore classe 1992 in Premier League era già nell'aria nonostante il giocatore si allenasse con l'negli ultimi giorni. Nella giornata di ieriha svolto e superato le visite mediche con ile ora è pronto a. La notizia che tutti i tifosi avrebbero voluto leggere.Eriksen è cresciuto nelle giovanili del, squadra della sua città, dove per altro era allenato dal padre. A 13 anni arriva il trasferimento all'. Nel 2008 si trasferisce per un milione di euro all'dove esordirà in prima squadra il 17 gennaio 2010. Ad agosto 2013 è stato acquistato dale ci resta fino a gennaio 2020 quando viene acquistato dall'Inter.Quando però tutto sembra andare per il verso giusto ed Eriksen è nel pieno della sua carriera aldel match tra Danimarca e Finlandia durante gli Europei il giocatore si accascia a terra privo di sensi e si teme subito il peggio. In seguito all'arresto cardiaco si era incerti su quale sarebbe stato il futuro dell'ex numero 10 nerazzurro. Oggi arriva la notizia che ogni tifoso sperava di leggere: Christianè ufficialmente un nuovo giocatore dele tutti gli amanti del calcio sono pronti a rivederlo in campo.