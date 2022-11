Dalla ricerca della felicità alla ricerca del successo. Stavolta, in àmbito sportivo. Con un passaggio obbligato attraverso il talento. Il progetto visionario del, ha coordinate incastonate nel futuro. La società fondata nel 2000 dapresidente del club, oggi milita in seconda categoria e si è legata allacon il supporto di, imprenditore statunitense arrivato in alto partendo da zero e autore del bestseller La ricerca della felicità. Un pezzo di contemporaneità.racconta Aleotti in esclusiva a Calciomercato.com. "Abbiamo scelto di presentarci come realtà alternativa nel mondo del pallone".Un’idea del terzo millennio. "Fa sorridere ripensare alla fondazione del club, vent’anni fa.". Fino all’intuizione: " 'Ma perché non mettiamo in piedi la terza squadra della città?', dissi. All’inizio scherzavo, poi mi vennero dietro tanti amici e tutto prese consistenza". In tributo al luogo nacque il, con maglie neroverdi: "Riaprì la storica Arena civica e cominciammo in Serie D, conin panchina. Capii subito che sarebbe stato difficile mantenere un club nel professionismo. Non a caso, siamo conosciuti come terza squadra di Milano più per capacità sociali e innovative che per risultati sportivi". Qualche esempio per contestualizzare. "Abbiamo portato il pallone in carcere, tirando su una squadra di detenuti capace di centrare la promozione in seconda categoria.". Questione di prospettive, esperimenti: "A un certo punto abbiamo fatto pure gestire la squadra dai tifosi per una stagione. In quel caso è andata male, siamo retrocessi (ride, ndr). Ma il nostro obiettivo è guardare il calcio con altri occhi". E idee nuove."Poche settimane fa abbiamo vinto un premio negli Stati Uniti, per l’impatto sociale del club. Ci è stato consegnato dalla Internet Marketing Association, ente presieduto dalla nipote di. Un onore". La svolta è arrivata in quei giorni, a contatto con la storia: "La nostra avventura ha colpito e ho rivisto un vecchio amico, oggi banchiere negli. Anche grazie a lui, alcuni investitori hanno conosciuto il progetto e palesato la volontà di farne parte, chiedendo di finanziare le nostre idee per un ingresso nel professionismo". Le linee guida? Definite. "Per noi è stato un bel riconoscimento, ma ho subito chiarito la logica.". Roba da vecchio millennio. "Se avessero avuto però intenzione di finanziare un progetto in grado di diffondere il brand all’estero, in Paesi anche meno noti, avrei accettato". Quindi, la stretta di mano e la nascita della Brera Holdings.: "Vogliamo arrivare a 10 club nei primi 5 anni di attività e ci stiamo muovendo tra Europa e Africa per riuscirci. Soprattutto in, daremo vita a un hub per lo scouting, le potenzialità sono infinite".Per arrivare al professionismo senza passare per forza dalla scalata in Italia. "Le realtà individuate sono diverse. Abbiamo cominciato con l’, fondata da Goran a, in Macedonia. Pandev siede nel cda di Brera Holdings e ha sposato il progetto senza pensarci, il suo club verrà ribrandizzato tra un paio di mesi per la prima squadra.Per l’Europa, l’obiettivo è restare su paesi analoghi alla Macedonia del Nord, con ranking non alti.". In Africa, il discorso punta a una rete capillare. "Inabbiamo costituito un nuovo club, ammesso alla serie B, mentre ora stiamo cercando squadre nell’area subsahariana. A breve investiremo in".A supportare il modello Brera c’è anche, imprenditore statunitense dalla storia nota: "È un uomo di straordinario spessore, che ha deciso di investire in prima persona.Pochi giorni fa è stato a Milano e ha toccato con mano il nostro mondo, ha visto una partita della squadra al Brera Football Village e ha conosciuto la scuola calcio. Ci darà una mano importante anche a livello di relazioni".Tra circa un mese, inoltre, lafarà il suo ingresso al, indice borsistico riservato alle start up: "In quanto forma di raccolta di capitali trasparente, laè il modo più corretto per fare investimenti di mercato e la quotazione obbliga a mettere in piedi progetti sostenibili". Punti fermi. "L’idea - conclude Aleotti - è quella di portare la cultura calcistica italiana nei Paesi scelti per crescere.i". La strada è tracciata. È quella del terzo millennio.