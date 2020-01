Altri rinforzi in arrivo per il Brescia: il più vicino è Zajc (Fenerbahce). Possibili uscite: Alfonso piace a Salernitana, Livorno e Ascoli, a un passo da Morosini. Offerte dalla Turchia per Tremolada. Contratto rescisso con Curcio, ora libero di andare dove vorrà (alla Salernitana).



Livorno: domani incontro con il procuratore dell’attaccante Matri (Brescia), c’è l’accordo tra Spinelli e Cellino, ma va convinto il giocatore, un po’ riluttante a scendere in B. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, oggi Spinelli incontra Antonio Ciuffarella che potrebbe rilevare il 40% del club toscano.