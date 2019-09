Mario Balotelli è appena tornato ma rischia già di fermarsi: l'attaccante, rientrato in campo domenica scorsa dopo aver scontato la squalifica rimediata in Ligue 1 alla fine dello scorso campionato, dovrebbe saltare la prossima sfida contro il Napoli, in programma domenica alle 12.30.



NIENTE NAPOLI? - L'attaccante del Brescia infatti è uscito affaticato dal match perso contro la Juventus e ieri ha effettuato un allenamento differenziato: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti ex Milan non partirà per il San Paolo.