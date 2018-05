Roberto La Florio, agente del giocatore del Brescia Sandro Tonali, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TeleRadioStereo: "Già pronto per una big? Non è facile dare giudizi, ha un contratto col Brescia fino al 2020. Ovviamente la società vorrà rivederlo. Si parla tanto, ma io non ho avuto rapporti al momento con altri club, sia direttamente che indirettamente, c'è stata solo la richiesta di qualche informazione. Se dovesse arrivare qualcosa di ufficiale, ovviamente il presidente me ne parlerà. Cellino punta a trattenere i giocatori più bravi, vuole andare in Serie A, vuole portare avanti il suo progetto, è uno che il calcio lo conosce molto molto bene".