Proteste, disordini e scontri erano previsti. Non era previsto che avvenissero all'interno del tifo bresciano. Fuori dallo stadio Rigamonti , nel pre gara di Brescia - Atalanta, si sono vissuti attimi di alta tensione che hanno visto coinvolte due frange della tifoseria del Brescia: da un lato la Curva Nord e dall'altro gli ultras del Brescia 1911.



LO STRISCIONE - L'oggetto della disputa è stata la presa di posizione da parte del gruppo Brescia 1911 che ha annunciato di non assistere alla gara odierna come gesto di solidarietà e condivisione verso la protesta del tifo bergamasco. I tifosi atalantini, infatti, non saranno presenti al Rigamonti come gesto simbolico contro la tessera del tifoso. La lite tra le due anime della tifoseria del Brescia sarebbe nata a causa di uno striscione esposto dalla Curva Nord che ha preso le distanze dalla scelta dei Brescia 1911.