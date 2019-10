Quanto fa male vederti così Daniele.

In bocca al lupo amico mio#Dessena #BresciaFiorentina — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) October 21, 2019

. Il centrocampista del, che nelaveva riportato la frattura composta dinel corso di una sfida proprio contro il Brescia quando vestiva la maglia del, si è rifatto male. E dopo il contatto con, nel match contro la, la gamba destra ha fatto unmentre proteggeva palla sulla pressione del cileno: lacrime e dolore per, che lascia il campo in barella.Non solo le lacrime di Dessena, ma anche la commozione di Daniele Gastaldello, suo compagno di squadra, in panchina. E il messaggio di Claudio Marchisio, fresco di addio al calcio: "​Quanto fa male vederti così Daniele. In bocca al lupo amico mio".