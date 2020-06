Brescia in ansia per Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 - obiettivo di mercato dell'Inter e della Juventus - ha lasciato il campo al 43' dell'amichevole organizzata contro l'Udinese oggi per un problema fisico. Da capire l'entità dello stop, ma Tonali non ha neanche terminato il primo tempo (al suo posto è subentrato Zmrhal), abbandonando il terreno di gioco due minuti prima della fine a scopo precauzionale. Il centrocampista ha comunque lasciato il campo sulle sue gambe: la speranza di Diego Lopez è che si tratti solo di un acciacco in vista della ripresa. Seguiranno aggiornamenti sull'infortunio accusato dal gioiello del Brescia...