Brescia-Atalanta domani pomeriggio si giocherà in un clima surreale per uno scontro tra cugini atteso oltre tredici anni dal momento che sugli spalti mancheranno migliaia di atalantini.



In un momento che dovrebbe essere solo di gioia per la prestazione dell'Atalanta, reduce dalla sua prima vittoria in Champions League e sesta in classifica, i tifosi nerazzurri non sorridono. Dopo la notizia a sorpresa dei ventotto Daspo ai danni di altrettanti supporter della Dea per i fatti di Firenze e altri quattro per chi a Ferrara contro la Spal si è issato a cavalcioni sulla balconata per coordinare il tifo, ieri è arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La trasferta per il derby dell'anno infatti, che mancava da quasi quattordici anni, è stata vietata a tutti i bergamaschi che non hanno la tessera del tifoso.



BRESCIANI SOLIDALI- Una decisione che ha fatto discutere oltre che arrabbiare la Curva Nord, la cui amarezza è stata diffusa ieri da un comunicatoche ha trovato la solidarietà di altre realtà nerazzurre. Tantissime associazioni hanno infatti deciso di annullare i pullman già organizzati e pronti per la trasferta a Brescia, per mandare un messaggio ai piani alti. Ma a essere solidali con gli atalantini ci sono anche gli ultras nemici, delusi di una gara che sarà senza senso e senza appeal proprio perché svuotata di quella rivalità tipica di ogni Brescia-Atalanta che si rispetti.