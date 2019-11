La notizia ha presto fatto il giro del web: Mario Balotelli cacciato da Fabio Grosso durante l'allenamento pomeridiano del Brescia. L'attaccante avrebbe lasciato il centro sportivo in anticipo rispetto ai compagni. Arriva sui social la prima reazione di Super Mario che, in modo sibillino e senza dare un riferimento diretto a quanto avvenuto oggi, ha postato su Instagram una frase in spagnolo: "Facile dire di amare, difficile dimostrarlo davvero. Quindi smettiamo di parlare e cominciamo a dimostrare". Difficile dire se il numero 45 alluda alla vicenda odierna che l'ha visto direttamente coinvolto.