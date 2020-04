Come spiega La Gazzetta dello Sport, Mario Balotelli potrebbe liberarsi a costo zero svincolandosi dal Brescia in estate. Questo è previsto da una clausola del suo contratto: l'eventualità si realizzerebbe solo e soltanto se il club del presidente Massimo Cellino dovesse retrocedere in Serie B, Mario a quel punto sarebbe libero di scegliere il suo prossimo club.