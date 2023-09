Domani si chiude la finestra di mercato per le squadre ammesse in Serie B e C a fine agosto. Brescia: Fares sì (si è già allenato con Gastaldello), Paghera pure (11 anni dopo torna da Terni) ma Proietti no: la trattativa si è arenata intorno a un bonus da inserire nel contratto. Alla Ternana invece va Viviani.



Per il centrocampo del Brescia piace Galdames del Genoa oltre a Tello del Benevento, Buchel dell’Ascoli e Arrigoni del Como. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in difesa interessa lo svincolato Aleandro Rosi. Di sicuro arriverà qualcuno per l’attacco, magari un esterno: niente da fare per Chaka Traoré, classe 2004 del Milan, nel mirino c’è Improta del Benevento, oltre al paraguaiano Gonzalez della Lazio.