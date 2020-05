tuona ancora. Il presidente delè intervenuto telefonicamente su Teletutto e si è sfogato contro l'attuale governance dello sport nazionale: "Questo non è più il mio calcio, è un calcio senza futuro. E fare il presidente in Italia è diventato impossibile.: è come sedersi a un tavolo a giocare a carte con il tuo avversario che nasconde nella manica le carte buone e usa soldi falsi".- "Non mi interessa più se si tornerà a giocare o meno, facciano quello che vogliono. E smettano di strumentalizzare le mie dichiarazioni: la mia linea è sempre stata chiara.. Abbiamo un presidente di Lega, uno della Federazione, uno del Coni, un ministro dello sport e attendiamo gli altri? A me non frega niente della Merkel e della Uefa:. Decidano alla svelta perché io non accetto più questo continuo rimandare, bastava sedersi a un tavolo e dividersi gli oneri in parti uguali e pensare alla ripartenza sicura. E invece nessuno molla, perché questo calcio pieno di debiti ha già speso soldi non ancora incassati".- "Qualche attenuante ce l'ho, come il fatto di aver dovuto impegnare soldi e attenzioni per centro sportivo, stadio, sede, store e i vari contorni, ma ho commesso errori da dilettante: due o tre scelte sbagliate e ho buttato il campionato".- "L'ho voluto io, ma s'è rivelato troppo superficiale in atteggiamenti extra campo, un. Sia chiaro però: non andremo in B per colpa di Mario, sarebbe sbagliato e riduttivo pensarlo.. Ora penso alla salute di tutti i miei ragazzi e dei miei dipendenti, per il resto vedremo".- "Di sicuro quello che voglio è un calcio pulito, più equo, non basato su debiti e plusvalenze. A me non interessa vincere in quel modo e sono a posto con la mia coscienza e con i miei conti. Qualche soldo da parte ce l'ho: se le cose non cambiano, me ne torno in Inghilterra: fare il presidente in questo calcio, non fa per me".