Il presidente del Brescia Massimo Cellino parla al sito ufficiale del club dell'esonero di David Suazo e dell'arrivo di Eugenio Corini in panchina: "L’esonero di Suazo è stata una scelta sofferta ma dovuta, che va oltre i personalismi e va invece incontro ai tifosi, che in questi anni hanno sofferto abbastanza e meritano ben altro. Con David non credo di aver sbagliato nella scelta dell’allenatore, ma forse era l’uomo giusto nel momento meno adatto. Il campionato non aspetta: il nostro obiettivo non cambia e ritengo che un tecnico di esperienza sia la soluzione migliore. Corini l’ho sempre stimato da calciatore e da allenatore e il suo arrivo deve ridare tutto l’entusiasmo che Brescia merita".