Il presidente del Brescia Massimo Cellino è una furia dopo la sconfitta del Brescia per 1-2 col Monza al Rigamonti nell’andata della semifinale playoff di Serie B. Il presidente se l’è presa in particolare con l’arbitraggio di Aureliano che, secondo Cellino, non ha punito abbastanza i due interventi su Sabelli e Huard che sono stati costretti a uscire: “Dovrebbero parlare loro due così tutti saprebbero come stanno - ha detto Cellino nel post partita - ma purtroppo non sono nelle condizioni di poterlo fare”