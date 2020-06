Mario Balotelli ieri ha sostenuto la doppia seduta d'allenamento al centro sportivo di Torbole Casaglia. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la lettera di Massimo Cellino è stata inviata ieri. Il presidente del Brescia intende risolvere il contratto con l'attaccante per una serie di motivazioni legate alla mancanza di professionalità avuta, secondo Cellino, da quando la squadra è stata obbligata a lavorare prima sulla piattaforma online e poi scaglionata al centro sportivo. L’intenzione è quella di far partire il ricorso entro la fine della settimana per arrivare presto a una soluzione.