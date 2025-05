Brescia, Cellino: "Mi hanno ammazzato, avrei preferito morire sotto una macchina". E cita la Samp che minaccia querele

Getty Images

Nella giornata in cui ilè atteso davanti al Tribunale nazionale federale che dovrebbe comminargliil presidenteha parlato a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole.. E perché? Perché sono stato. Hanno truffato me, la Covisoc e l’Agenzia delle Entrate.Temo che la sentenza sia già scritta. Se la Figc fissa la data del playout prima che si possa esprimere un vero tribunale, ma solo dopo le due sentenze dei giudici federali, vuol dire che le cose sono già chiare".

"Sento di non avere la possibilità di dimostrare cheAbbiamo tutto per provarlo ma sono spaventato da quest’atteggiamento del presidente federale.Eravamo riusciti a salvarci dopo un anno devastante, soffrendo tantissimo. Pensate a chi ha festeggiato e poi scopre questo".

"Si dice che è stato fatto per dare unache temo sia comunque già fallita. Io non ho prove, maÈ giusto che il campionato sia a 20. Con il Brescia. E se mi dicessero oggi “non facciamo il processo e portiamo la B a 22” direi di no, perché non sarebbe giusto, non faccio i comodi miei sui principi in cui credo"."A quasi 70 anni vorrei fare un, questo mondo che è cambiato, non mi piace più. Avevo persone interessate all’acquisizione del Brescia, praticamente avevo già venduto. A quattro soldi ma avevo venduto, perché il mio tempo a Brescia era concluso.

Laaveva già diffuso uncontro le ricostruzioni in cui appunto si parlava dida parte dellae del presidente Gabrielenei confronti del club ligure. Questo quanto scritto dai blucerchiati."L’U.C. Sampdoria comunica di aver dato mandato ai propri legali di presentarenei confronti di soggetti che, attraverso dichiarazioni e iniziative – anche giudiziarie – infondate, hanno arrecatoLa società ritiene tali accuse del tuttoIl club ribadisce con fermezza che non tollererà ulteriori attacchi strumentali o campagne diffamatorie. Ogni azione lesiva verrà perseguita con determinazione in tutte le sedi competenti, senza alcuna esitazione. L’U.C. Sampdoria è pronta a difendere con forza la propria storia, i propri valori e l’integrità della propria immagine, contro chiunque tenti di minarne la credibilità con insinuazioni false o ricostruzioni mistificatorie".