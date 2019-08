Massimo Cellino, presidente del Brescia, è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Mario Balotelli, il colpo estivo del club lombardo: "È un'emozione unica aver portato Mario a Brescia. È stato bravo a metterci in condizione di poterlo avere in squadra, dobbiamo ringraziare Balotelli e il suo agente. Proviamo a mettere in risalto anche i pregi e non solo i difetti di questo ragazzo, mi raccomando​".



PERCHE' PUNTARE SU BALOTELLI - "L'ho preso perché mi piace a livello fisico e tecnico, non perché dovevo vendere degli abbonamenti in più. Il nostro fine è quello di giocare bene e non vorrei che Mario si sentisse troppo sotto pressione per una scelta del genere. In campo si va in undici, vincono e perdono le squadre e non il singolo calciatore. Tutto il Brescia dovrà quindi dare una mano a Balotelli, Mario deve sentirsi a casa. Se è qui significa che cercava proprio questo, non certo i soldi”.



SUL RAZZISMO - "Non bisogna dare la possibilità ai malvagi di farsi sentire. Ho vissuto in Inghilterra e vi assicuro che ho percepito anche io un certo razzismo nei confronti di tutti i non inglesi. Esistono queste cose a tutti i livelli, così come sofferto da Mario in passato".