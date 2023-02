Il patron del Brescia, Massimo Cellino, ha parlato della momento no della sua squadra, sottoposta a continui cambi di allenatori che non stanno dando frutti, e del futuro del club a BresciaOggi. “Si è creato un clima di terrore. Non c’è bisogno di aggredirmi verbalmente e fisicamente come accaduto nei giorni scorsi, toglierò il disturbo quanto prima. Nel frattempo però voglio riuscire a salvare questa squadra. I tifosi devono supportarla per riuscire nell’intento. In questo momento non scappo, farlo sarebbe da vigliacchi”.