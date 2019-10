Massimo Cellino, presidente del Brescia, parla a la Gazzetta dello Sport, rivelando un retroscena di mercato legato ad Andrea Cistana, difensore delle Rondinelle: "A inizio stagione la Juve ci aveva messo su gli occhi, meno male che gli ho rinnovato subito il contratto. Cresce in tutti i sensi, fisicamente e per personalità. Di difensori così, a quell’età, non ne vedo molti in giro".