Un sogno di mercato che sembra prendere sempre più forma. Il ritorno in Serie A del Brescia apre le porte anche a un clamoroso ritorno in Italia di Mario Balotelli. La punta oggi al Marsiglia ha il contratto in scadenza a fine stagione e non ha ancora rinnovato nonostante la pressione dell'allenatore Rudi Garcia. Il motivo? Anche Balotelli sogna un ritorno in Italia.



CELLINO LO VUOLE - E un ritorno potrebbe ora essere possibile proprio nella 'sua' Brescia che nei giorni scorsi ha elogiato pubblicamente con stories e video sul proprio profilo instagram. Il presidente delle Rondinelle, Massimo Cellino, lo sogna come colpo promozione da regalare ai tifosi e, come riportato da Tuttosport, negli ultimi giorni ha aperto a mezzo stampa a un suo acquisto.



"SE SI ADEGUA..." - Intervistato sull'affare Balotelli, infatti, Cellino ha teso una mano verso SuperMario: "Mario è un grande amico, un bravo ragazzo. Se decide di giocare a calcio è un gran giocatore, c’è poco da aggiungere. Mi dispiace che spesso attiri più l’attenzione per i suoi difetti che per i suoi pregi, che sono tantissimi. Lui al Brescia? Se si adegua a quanto possiamo offrirgli è il benvenuto".