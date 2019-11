Da più parti (soprattutto da parte ​del presidente della FIGC, Gabriele Gravina) viene lanciata la provocazione: Balotelli in Nazionale come messaggio contro il razzismo. C'è però chi preferisce andare cauto, come ​Massimo Cellino, presidente del Brescia, che smorza i toni sulle pagine della Gazzetta dello Sport: "​Sono il primo ad augurarmi che Balotelli torni in Nazionale - ha dichiarato -, ma deve convincere Mancini per le sue prestazioni in campo e non per il colore della sua pelle".