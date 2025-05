Getty Images

, patron del, parla al Corriere della Sera, per fare il punto sulla situazione del club e sua personale (anche di salute).. La piazza di Brescia è in ebollizione ("Dovrei andare in ospedale per un intervento, ma poi corro il rischio di ritrovarmi i tifosi sotto la finestra") dopo che la Procura della Figc ha accusato il club di non aver pagato regolarmente i contributi Inps e l’Irpef dei suoi tesserati. Domenica la Serie B ha disposto a data da destinarsi le gare di play-out, il Brescia che si era salvato il 13 maggio scorso rischiando una penalizzazione di 4 punti corre il pericolo di retrocedere in C, mentre la Sampdoria tornerebbe a giocarsi la salvezza.

"Torno in Italia il 16 febbraio, entro in ufficio e mi informano che il responsabile finanziario Luigi Micheli si è dimesso. Non solo, poi scoprirò anche che mi ha rubato dei soldi. Il giorno seguente, il 17, è la data indicata per il pagamento degli stipendi dei giocatori relativi al trimestre novembre-gennaio. Quindi mi rivolgo al commercialista"."Certo, parliamo dello Studio Associato Gamba di Brescia che ci offre consulenza da oltre sei anni e si occupa regolarmente delle buste paga e dei nostri F24. Lui mi ha suggerito di affidarmi al Gruppo Alfieri spv per il versamento dei contributi attraverso la compravendita legale dei crediti di imposta. Mi fanno passare per truffaldino, come se io conoscessi questo Alfieri. Ma chi lo aveva mai sentito nominare prima? Mi sono fidato".

"Abbiamo chiesto in totale 2,2 milioni in crediti di imposta. Non solo a febbraio ci siamo rivolti al Gruppo Alfieri ma anche a marzo e in aprile, così da poter pagare in tempo gli stipendi"."Ora le mostro il documento che mi fornì brevi manu il dottor Gamba per darmi certezze. È la conferma di adesione al servizio di codifica Isin, prodotta dalla Banca d’Italia. È un falso? Non so. Ma mica sono io il professionista. È il commercialista che avrebbe dovuto fare delle ricerche. Peraltro anche alla Covisoc abbiamo inoltrato questo certificato insieme al contratto di acquisizione del credito. Oltre alla quietanza e copia del nostro pagamento alla società cedente effettuato nelle tre diverse occasioni".

"Ma no. Ripeto, il mio commercialista mi ha rassicurato dicendo che quel gruppo faceva tante operazioni anche con aziende importanti e ci avrebbe fatto risparmiare il 23%. Mi dipingono nella migliore delle ipotesi come un imbecille, nella peggiore come un delinquente. Ma chi cavolo ha mai visto questo Alfieri?"."A me lo chiede? Come mai l’Agenzia delle Entrate non si è accorta prima? E questi sapientoni della Covisoc (la commissione che vigila sui conti del calcio, ndr) perché non ci hanno messo in guardia per tempo? Mi fa rabbia perché in 36 anni di calcio non ho mai ricevuto una sanzione per un ritardo di pagamento e anche quando il pallone è stato spazzato via da Calciopoli sono uno dei pochi ad essere rimasto in piedi".

«In questo calcio non ci rimango più. Non è quello che conosco, voglio vendere il prima possibile»."Trovare un grosso burrone e buttarmici dentro".