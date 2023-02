E' ormai scontro aperto tra il presidente del Brescia Massimo Cellino e il centrocampista delle rondinelle Federico Viviani.



Come racconta il portale BresciaInGol.com il caso tra i due, già ai ferri corti da un pezzo, sarebbe definitivamente deflagrato ieri pomeriggio quando al giocatore sarebbe stato impedito, su preciso ordine del presidente, di allenarsi con il resto dei compagni. Una scelta, ovviamente, non condivisa da Viviani che avrebbe ripreso tutta la scena del mancato ingresso al centro sportivo con la telecamera del proprio telefono. Chiara l'intenzione del centrocampista di dare un seguito legale all'evento.



Nel frattempo Viviani, lasciato ufficialmente fuori dalla lista dei giocatori utilizzabili in campionato, sta meditando un suo addio immediato al Brescia. Tra le ipotesi più concrete quella di un trasferimento nel campionato americano.