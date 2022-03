, che ha nuovamente rallentato la corsa verso la promozione diretta in Serie A del- a secco di vittorie di 4 partite e scivolato a 4 lunghezze dal secondo posto -. Dopo il quasi esonero dello scorso febbraio, stoppato dalla presenza di una clausola nel contratto del tecnico piacentino (che lo tutelerebbe economicamente con la squadra nelle prime posizioni di classifica) e dalla forte contrarietà del tifo bresciano al ritorno di Diego Lopez, il numero uno del club lombardoIn costante contatto col fido direttore sportivo Francesco Marroccu per analizzare ogni aspetto della vicenda, compreso quello di avvalersi della consulenza di un legale per conoscere i margini di manovra in caso di benservito a Superpippo,nel corso di questa stagione, anche quando Inzaghi sembrava vivere un rapporto più solido con la sua società o anche dopo il quasi strappo del mese scorso. Cellino non ha mai celato il suo malcontento per la gestione della rosa fatta dall'attuale tecnico, che ha preferito puntare su profili più esperti piuttosto che sui giovani di talento che il presidente vorrebbe fossero messi maggiormente in vetrina. Una relazione sempre ai limiti della tensione, col pari di Pordenone e la sosta di due settimane che rischia di aggiungere un nuovo capitolo alla querelle.