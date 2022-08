Il tecnico del Brescia Josep Clotet ha parlato in conferenza stampa in vista della seconda partita di campionato contro il Frosinone: "La gara contro il SudTirol ormai è passata, dobbiamo concentrarci sul Frosinone, anche se prima di tutto dobbiamo pensare a noi stessi. La gara è molto difficile, affrontiamo un avversario forte che viene da un'ottima stagione e richiede una concentrazione altissima, per fare risultato dovremmo essere al 100%. Qualche aspetto da migliorare c'è, ma alla fine della gara abbiamo avuto un buon controllo del match, quindi il bilancio è positivo, specie perché poi era la prima partita".



MERCATO - "Ho un rapporto molto diretto e chiaro con la società, sappiamo di essere una squadra corta, forse troppo per quello che vogliamo, anche al presidente piacerebbe mettere qualche altro innesto, ma non tanti. A ogni modo io penso solo al campo, ho la testa a quello e ai giocatori che ho a disposizione, perché il mercato non deve per noi essere un alibi".