L'allenatore del Brescia Eugenio Corini ha parlato alla vigilia della partita contro la Sampdoria: "Bisogna trasformare la rabbia per la sconfitta con la Lazio in energia positiva, spesso la squadra lo ha fatto. Il primo step era quello di ritrovare la dignità nel combattere e rimanere in partita, la squadra lo ha fatto sempre anche nelle ultime due gare".



Sull'assenza di Tonali: "Ho sempre grande fiducia nei miei giocatori, Mangraviti ha sempre fatto bene. Viviani ha fatto bene contro una super squadra come la Lazio, mi è piaciuto moltissimo. Sarà un'occasione importante anche per lui".



Sul mercato: "Vedo la volontà del presidente, ma anche delle difficoltà. Io mi impegno sulla rosa che ho a disposizione, speriamo possa arrivare qualcuno che può darci una mano".