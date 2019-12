Eugenio Corini, allenatore del Brescia, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma: ""L'idea è quella di ripartire dalla coppia di attaccanti che ha giocato l'ultima volta, ovvero Balotelli e Torregrossa: oggi li valuteramo anche fisicamente. Valuteremo il grado di condizione di tutti e decideremo- Non dimentico Donnarumma. Mario ha fatto il gol decisivo a Ferrara, Torregrossa ha segnato col Lecce. Le premesse le creiamo, l'efficacia arriverà, ma c'è comunque stata".



SU DONNARUMMA - "Non lo dimentico".