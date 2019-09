L'allenatore del Brescia Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus: “Balotelli? Il suo ritorno è un evento, ma tutte le partite sono importanti. L'avversario di domani è straordinario e lui sarà a disposizione. E' sulla strada giusta per migliorare dal punto di vista del sacrificio, fare fatica è molto nobile e ti aiuta a trovare la condizione migliore. Può fare molto di più in questa direzione”.



Sulla formazione: “Sono tutti a disposizione tranne Magnani, Torregrossa e Ndoj”.