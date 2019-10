Eugenio Corini, allenatore del Brescia, parla dopo il pareggio contro la Fiorentina a Sky Sport: "Dessena? Il ragazzo si è spaventato perché è la gamba dell'infortunio molto grave di qualche anno fa. Speriamo non sia successo niente, ma aspettiamo gli esami. La speranza è che sia solo una contusione e che sia meno grave del previsto, ma aspettiamo gli esami strumentali. Secondo tempo sottotono? La Fiorentina ha grande qualità, qualcosa ha scombussolato dal punto di vista tattico ed emotivo, ma siamo stati bravi a combattere e a fare le nostre cose, anche se con un pizzico di qualità in meno".



SULLA MANCANZA - "Cosa è mancato? Lo sviluppo è stato fatto bene, abbiamo fatto un grande gol, perché il gol lo abbiamo fatto, ma purtroppo non è stato concesso. L'ultimo passaggio è mancato, ma l'importante è creare presupposti".



ANCORA SU DESSENA - "Il ko di Dessena ha inciso, perché la reattività è mancata e dal punto di vista emotivo abbiamo pagato qualcosa. Anche la resistenza è un po' mancata, tre settimane senza giocare sono tante".