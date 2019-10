Eugenio Corini, allenatore del Brescia, commenta a Sky Sport la sconfitta interna con l'Inter: "Buona prestazione, abbiamo approcciato bene alla partita poi dovevamo assestarci a questo modulo provato poco. Abbiamo preso un gol con un po' di sfortuna, poi abbiamo iniziato a spingere e abbiamo creato i presupposti di un grande secondo tempo di dominio assoluto da parte nostra. Poi è arrivata la giocata del campione, abbiamo provato a riaprirla. Non portiamo a casa niente, ma sono orgoglioso del lavoro dei miei giocatori dopo tre giorni particolari. Mi aspettavo una risposta contro una grande squadra, averla data oggi vuol dire che ci sono tante cose in questa gara. Bisogna capire la dimensione che abbiamo, capire chi siamo e dove andiamo. Stiamo avendo un periodo sfortunato anche per infortuni, ma anche a Genova per 70 minuti abbiamo fatto una buona partita. Ce ne manca anche una che dobbiamo andare a recuperare. Appello al presidente? Ho la possibilità di spiegare le mie ragioni e cerco di farlo. Cerco di fare al meglio il mio lavoro, creare situazioni di tensioni fa solo male al Brescia. Io voglio solo il bene del Brescia, se si usano strumentalmente certe situazioni diventa complicato, fare dentro fuori ogni partita non ha senso e non lo merita nessuno. Errori? Sul primo gol di Lautaro è una palla di ritorno su cui la difesa non è riuscita ad accorciare. Il secondo è un contrattacco e non abbiamo lavorato bene sul piede sinistro di Lukaku, bisogna andare forte sulla linea di tiro. Balotelli? Capisco che accentri tanto, ma bisogna lasciarlo tranquillo a lavorare come sta facendo. Le cose non arrivano subito, bisogna avere pazienza, trovare stabilità e condizione, capire il contesto in cui si trova. Se riuscirà a fare questi passaggi ha tutto, ancora oggi è un grandissimo calciatore. Il grande calciatore abbina il talento ad altri presupposti, sono felice di accompagnarlo ma ci deve mettere il suo".