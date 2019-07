Eugenio Corini, allenatore del Brescia, parla ai microfoni di Sky Sport: "Arriviamo in un campionato molto competitivo e difficile, ma abbiamo grande entusiasmo dopo una promozione straordinaria. Vogliamo presentare le nostre caratteristiche anche in Serie A e ripartiremo dal 4-3-1-2 che conosciamo molto bene. I calciatori sono i veri protagonisti, chi gioca ha una grande responsabilità e, per questo, quando vedo lo spirito giusto e la voglia posso perdonare gli errori tecnici, ma non posso mai tollerare un atteggiamento sbagliato".