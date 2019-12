Eugenio Corini, allenatore del Brescia, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce: "Ieri abbiamo visto dei video, oggi ci siamo soffermati più sulla rifinitura. Se è la partita della vita? Per me lo sono tutte. Voglio vedere la stessa squadra che ho visto a Ferrara perché mi è piaciuta tanto. La salvezza non arriva dal cielo, dobbiamo essere forti come in quella partita".



SU BALOTELLI - "È un giocatore da un gol a partita. Abbiamo lavorato insieme guardando i video per fargli capire le situazioni in cui è attivo e passivo e così ha avuto più occasioni. Se continueremo così avremo un giocatore maturo".