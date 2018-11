Eugenio Corini, allenatore del Brescia, parla dopo il 2-2 conquistato sul campo del Foggia: "Faccio fatica a trovare situazioni dove il Foggia è stato penalizzato, non le trovo. Il doppio giallo c’era, altre situazioni particolari non ce ne sono state. Per me oggi è stato un inno al calcio, ho visto due squadre che hanno giocato fino alla fine. Ma faccio fatica a pensare che l’arbitro abbia favorito il Foggia. Parliamo di situazioni oggettivamente non evidenti. Tonali? A volte io dimentico che è un 2000, un giocatore che ha quasi 50 partite in B. Avrà davanti a sé un futuro luminoso. Siamo molto attenti nel suo percorso, se lui sarà bravo avrà un futuro molto luminoso"