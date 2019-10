Alla vigilia della sfida di domani contro il Genoa, Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa: "Affrontiamo una squadra con valori, hanno cambiato allenatore. Siamo preparati e pronto per questa battaglia".



SUL CAMBIO DI ALLENATORE - "Ho letto che potrebbe cambiare qualcosa, abbiamo guardato qualche video del Psg U19 per capire i suoi concetti".



SU DESSENA - "Cercheremo di recuperarlo al meglio, due mesi sono tanti. Questo modo di reagire al suo infortunio è uno stimolo anche per altri, come Torregrossa. Vogliamo recuperarlo presto".



SU BALOTELLI - "Ho visto molta partecipazione. Con tutti lavoriamo a livello individuale, lo stiamo facendo anche con lui".



SUL VAR - "Incide su situazioni particolari. A Cagliari era difficile annullare il messaggio, alcune situazioni sono proprio al limite. Vorrei ci sia una logica nelle scelte. L'azione di Tonali non può che essere gol, ero incredulo quando l'hanno annullato".