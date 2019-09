Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ha parlato in conferenza stampa dopo il match perso contro il Napoli:



Più i rimpianti per il risultato o la soddisfazione per aver visto il Brescia giocare così bene?

"Ho appena parlato con i miei giocatori, poche volte parlo con loro dopo le gare. Abbiamo capito che con determinate caratteristiche possiamo salvarci. Per fare una impresa ci vuole un pizzico di fortuna e non ci ha accompagnato né con la Juve né col Napoli. La partita importante però adesso è quella col Sassuolo".



Qual è la peculiarità più importante di Tonali?

"E' un giocatore completo, perché abbina le due fasi. Sicuramente lo vedremo a livello più alto. Ha un futuro straordinario dinanzi a sé e sono sicuro che se lo andrà a prendere".



E' rimasto deluso dal Napoli visto nella ripresa?

"No, è una squadra qualitativa. Ma siamo stati bravi nel secondo tempo a far correre una squadra così qualitativa".



Ha schierato Balotelli dall'inizio sia con la Juve che oggi. Cosa ha aggiunto al suo Brescia?

"Mario è un giocatore che conoscete tutti, è arrivato con grande motivazione. Le qualità tecniche gli sono riconosciute, lo vedo molto coeso e molto dentro il progetto. Da lui mi aspetto sempre qualcosa in più, una prestazione individuale importante che di riflesso poi può aiutare la squadra".



Oltre a Balotelli ci sono buoni attaccanti.

Abbiamo integrato un reparto offensivo già forte, con Balotelli, Matri e Ayé. L'idea è giocare con due punte centrali e con un sistema che lo possa supportare e su questo continueremo a lavorare".



Ha visto meglio la Juventus o il Napoli?

"Sono due squadre straordinarie. Gli anni passati hanno mostrato che la Juventus ha qualcosa in più e il Napoli sta rincorrendo, ma complessivamente quella partenopea è una squadra che può competere per lo Scudetto. Anche perché c'è un allenatore straordinario come Ancelotti".



Da 1 a 10 quanto le piacerebbe allenare a Napoli?

"Mai dire mai nella vita..."



A fine primo tempo era molto arrabbiato con la squadra.

"Il Napoli ha fatto una partita qualitativa, ma noi quando avevamo la palla abbiamo sempre provato a fare le nostre cose".