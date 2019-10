Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro l'Inter: "Mi aspetto una squadra arrabbiata. Vorranno riprendersi i punti persi, ma troveranno una squadra comunque altrettanto carica".



Su Balotelli: "Mario deve contestualizzarsi al nostro modo di vedere il calcio. Noi coinvolgiamo tanto le due punte, deve essere uno stimolo per lui . Sulle condizioni di Chancellor: "Ha uno stiramento al flessore, vedremo cosa certificare. Sarà difficile vederlo in queste tre partite".