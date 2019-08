Il tecnico del Brescia Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan: "Loro saranno sicuramente concentrati e arrabbiati dopo la sconfitta all’esordio in campionato. Sappiamo il valore della squadra rossonera, poi ci saranno tanti spettatori allo stadio: ci sono tutti gli ingredienti per vedere una grande partita e divertirsi. Il Milan ha grandi giocatori. Piatek? E’ un ottimo elemento. Speriamo non si sblocchi contro di noi. Mi aspetto comunque un Milan arrabbiato, desideroso di riscattarsi davanti ai propri tifosi. Per noi sarà ancora più bello cercare l’impresa".