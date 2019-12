Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo sul Lecce: "Non è la nostra prima partita di grande qualità, oggi siamo stati bravi. La vittoria è meritata, ci dà grande consapevolezza in vista del futuro".



SUI CORI DEI TIFOSI - "Fanno piacere, ma noi bresciani siamo persone riservate. Li ringrazio, gli chiedo di spingere ancora di più i ragazzi perchè sono i nostri eroi e dovranno tentare l'impresa di salvarsi. Ci siamo nuovamente iscritti per la salvezza".



SUL RINNOVO - "E' stata una sorpresa, me ne ha parlato il presidente. Per ora penso solo alle prossime partite, ma è motivo di gratificazione. Da parte mia c'è massima apertura al rinnovo, valuteremo insieme".



SUL RITORNO - "Lasciare non è stata una vacanza, ho sofferto. Non guardavo le partite in diretta, poi avevo grande carica quando c'è stata la possibilità di tornare. Stiamo facendo un percorso importante".



SULL'ESONERO - "Si era creato un cortocircuito comunicativo tra me e il presidente. Alle prime difficoltà non siamo rimasti insieme, ho accettato la decisione e ho lavorato per poter essere pronto nel caso mi avessero richiamato".



SU CHANCELLOR - "Mi hanno detto che gli hanno lanciato la bandiera dalla curva".