Brescia-Cosenza 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 66' Torregrossa (B)



Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Sabelli, Romagnoli, Cistana, Curcio; Bisoli, Tonali (84' Mateju), Ndoj (64' Martinelli); Spalek, Morosini (68' Tremolada); Torregrossa. All. Corini.



Cosenza (4-3-1-2): Saracco; Corsi, Idda, Dermaku, Legittimo (71' Anastasio); Bruccini (56' Varone), Palmiero (46' Baez), Mungo; Garritano, Tutino, Maniero. All. Braglia.



Arbitro: Prontera di Bologna



Ammoniti: 26' Cistana (B), 36' Palmiero (C), 41' Ndoj (B), 62' Sabelli (B), 70' Varone (C), 80' Mungo (C)