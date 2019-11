In tanti a Brescia si sono interrogati su come Mario Balotelli avesse preso la scelta di Fabio Grosso in panchina dopo l'esonero di Corini. Secondo La Gazzetta dello Sport, ieri pomeriggio il numero 45 si è presentato all'allenamento scampanellando il clacson in macchina e sorridente, quindi con un livello di ottimismo decisamente alto nonostante l’ultimo posto in classifica e i fatti del Bentegodi. Sceso dalla vettura Mario è stato incoraggiato dai tifosi presenti e lui ha risposto con il pollice alto, pronto per ripartire con l'ex campione del Mondo.