Brescia costretto a emigrare dal Rigamonti per la sua prima di Coppa Italia: lo stadio è ancora un cantiere, i lavori hanno subìto un ritardo dovuto all’installazione di un nuovo impianto di irrigazione e drenaggio. Spese non previste e tempi che si allungano per il presidente Massimo Cellino, che sta cercando una soluzione alternativa per il debutto ufficiale del 18 agosto contro la vincente di Perugia-Triestina. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, tra le ipotesi per evitare un’inversione di campo ci sono Monza (Cellino è amico di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani) e Cesena (la riviera romagnola è meta vacanziera di tanti bresciani), ma in pole position c’è Mantova, che come Cesena ha una tifoseria gemellata ed è anche meno distante per una domenica d’agosto.