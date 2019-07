A 32 anni Daniele Dessena è pronto per una nuova stagione in Serie A con la maglia del Brescia: "Non sono più un ragazzino, ma ho ancora tanta voglia di migliorare - ha detto a Sky Sport - Io e Gastaldello abbiamo tanta esperienza in Serie A e possiamo aiutare i più giovani. Corini è una figura importante per tutti noi, Cellino un padre calcistico. Il Cagliari? Sarà una grande emozione tornare lì, ma sono concentrato solo sul Brescia".