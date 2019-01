Andrea Dessena, nuovo centrocampista del Brescia, si presenta in conferenza stampa: "Ho accettato subito perchè il club mi ha trasmesso voglia e motivazione . Sono persone che conosco da tempo, che mi hanno voluto bene e che mi vogliono bene. Loro credono in me ed è per questo che ho detto sì al Brescia. Mi sono sentito ‘il fuoco dentro’ quando mi hanno chiamato e quando percepisco questa sensazione so di aver fatto la scelta giusta".