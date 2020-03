Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa col Sassuolo: "Abbiamo disputato un ottimo primo tempo fino al gol di Caputo. Dopo lo svantaggio siamo andati a pressare in maniera disunita, concedendo spazio. Nel secondo tempo non siamo rientrati in campo come nel primo e in Serie A queste cose le paghi. Non basta giocare bene un solo tempo. Papetti? Cerco di guardare gli allenamenti. Lo abbiamo portato con noi già da qualche settimana, poi con l'infortunio di Cistana non abbiamo avuto il dubbio di farlo giocare, in sintonia col direttore sportivo. Soltanto dopo aver deciso gli ho chiesto l'età. Dobbiamo essere noi ad aiutare lui, non il contrario. Deve fare il suo dovere, mi è piaciuta molto la sua prova".



SULLA SALVEZZA - "Dipende dagli altri per la classifica, però anche da noi. Dobbiamo decidere noi stessi se vogliamo essere quelli del primo tempo o quelli del secondo. E' successa la stessa cosa col Napoli. Devi avere un'altra rabbia per salvarti".