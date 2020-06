Niente Udinese-Brescia per Mario Balotelli: Diego Lopez, infatti, non ha convocato l'attaccante per l'amichevole di domani (ore 18.30) contro i friulani. Di seguito l'elenco completo: Joronen, Sabelli, Mateju, Tonali, Gastaldello, Ndoj, Spalek, Zmrhal, Donnarumma, Torregrossa, Ghezzi, Ayé, Mangraviti, Alfonso, Skrabb, Viviani, Bisoli, Martella, Dessena, Romulo, Semprini, Bjarnason, Papetti.