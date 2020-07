Al termine del pesante ko contro l'Inter, Diego Lopez, tecnico del Brescia, ha parlato ai microfoni di Dazn: "Una partita non giocata da noi sin dall'inizio. Era difficile venire qui e fare una partita buona come con Fiorentina e Genoa, ma perdere così dà fastidio. Dobbiamo essere consapevoli che non è ancora finita, oggi non abbiamo proprio giocato e se lo fai contro una squadra come l'Inter succede questo".



SULLA DIFESA - "Per noi, in questo momento, l'Inter è troppo forte. Questo non vuol dire non fare qui ciò che abbiamo provato. La Fiorentina è forte, ha qualità superiore, ma siamo andati lì giocandocela. Quando resti basso come oggi non va bene".