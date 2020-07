Diego Lopez, allenatore del Brescia, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro la Roma: "Ultima occasione per restare in corsa? No, ne mancano altre sei: dunque è ancora tutto aperto. Il più grande rammarico? Il rigore contro il Genoa, ha riaperto tutta la partita. Poi il resto abbiamo fatto il massimo in tutte le partite".



CHANCELLOR SU DZEKO? - "Secondo me non è corretto parlare di Chancellor per fermare Dzeko. Lui è un giocatore di calcio che sa giocare palla al piede, ma poi bisogna vedere in partita. Chancellor sta bene, ma non so se lo utilizzerò per marcare Dzeko".



SULLA RIPRESA POST LOCKDOWN - "Credo sia stata buona, sin dall'inizio li ho visti sempre con voglia di far bene, di dimostrare che bisogna andare in campo e dare il massimo. Li vedo con molta voglia e molto entusiasmo. Questi due elementi possono fare la differenza".



SOTTO ESAME - "Questa domanda è stata fatta già prima, la risposta è la stessa. Gli esami ci sono tutte le domeniche, anzi anche il mercoledì fino al termine del campionato".