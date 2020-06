Alfredo Donnarumma, attaccante del Brescia, parla a Sky Sport nell'intervallo della gara contro la Fiorentina, dove ha realizzato il gol del momentaneo 1-0: "Sappiamo che abbiamo dodici finali, da giocare una alla volta. Questa è una, e ci tenevamo ad approcciare bene per fare una gran partita. Ci siamo riusciti ma dobbiamo provare ad andare a fare un altro gol. Rigore nel silenzio? Già di per sé c'è paura di sbagliarlo ma ci tenevo, per la squadra, per la gente di Brescia e per Bisoli che si sta operando".