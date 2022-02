Se la Serie A ha riservato un'ultima settimana ricca di sorprese, ancheIn un campionato mai così incerto, soprattutto per la corsa alla promozione diretta e per i piazzamenti play-off, nessuno si è risparmiato:, rispettivamente seconda e terza forza del torneo dietro al Lecce,dando un segnale fortissimo a tutte le concorrenti. Quantità e qualità per affrontare la lunga volata della seconda metà di stagione, ma, capaci di regalarsi tre autentici bomber di categoria come. In grado forse anche di stravolgere i valori della prima parte di campionato.dopo aver mantenuto stabilmente il Brescia nelle primissime posizioni, probabilmente senza avere tra le mani la rosa più competitiva e non sempre proponendo un calcio spumeggiante, Superpippo ha ricevuto rinforzi mirati e di valore assoluto per provare a riconquistare la A.in tal senso e vanno ad aggiungersi ad altri elementi di spessore come Joronen, Cistana, Bisoli, Jagiello e Moreo. Subito dietro si piazza, a nostro giudizio, quella che fino a pochi giorni fa è stata la prima della classe:e ce n'eravamo già accorti la passata estate. A confermare le ambizioni della proprietà americana,ai quali è stato aggiunto l'ex interista Puscas; in tutto questo,- che dovrà indubbiamente affrontare una concorrenza spietata per una maglia da titolare - ma si è deciso di rinunciare ad un possibile incasso da 10 milioni di euro.- Anche dopo i recenti recuperi, la classifica in testa rimane davvero cortissimo e anche per questo motivo squadre comeI salentini avevano bisogno solo di piccoli ritocchi, principalmente di offrire una valida alternativa a Coda in attacco ed è arrivato un giocatore che sa fare il suo mestiere come Raul Asencio. Infine; Farias e Petriccione sono ulteriori puntelli di livello, ma sulla valutazione complessiva di questa sessione e sulla serenità dell'ambiente pesa la gestione del caso Lapadula, che resta fuori rosa e, per il momento, senza una squadra.- Due posti per la A diretta e poi in 6 a giocarsela in zona playoff: per quanto espresso nel girone d'andata, ilparte davanti a tutti, perché ha confermato in blocco il gruppo che ha portato così in alto Fabio Grosso e- e alla Juventus - ma rimanendo fino a giugno in prestito. L'arrivo dell'italo-albanese Kalaj dalla Carrarese è un investimento sul futuro, come con l'austriaco Bazic, mentre Oyono viene da una buonissima Coppa d'Africa col Gabon. Appena dietro,(che hanno però perso Sabiri),, che ha deciso di sconfessare clamorosamente la linea giovane dell'estate, mettendo a disposizione di Iachini due esterni da 3-5-2 come Rispoli e Costa e aggiungendo in attacco due "vecchi lupi di mare" come Pandev e Simy (senza dimenticare Cassata in mezzo al campo).- Non è successo molto nelle zone medio-basse della classifica, ma, che al ritorno di Finotto dal Monza aggiungono giocatori esperti come Almici, Meccariello e due giovani in cerca di rilancio come Zanellato e Pinato.che possono aiutare in una complicata risalita iniziata con la fondamentale vittoria sull'Alessandria. Infine, spazio alledei giocatori non più funzionali. In particolare, i pitagorici hanno lasciato partire in una botta sola gente del calibro di Molina, Benali, Donsah e Zanellato ed è arrivata una nuova infornata di giovani (Cangiano, Awua, Serpe, Kone e Adekanye) o scommesse dalla C come Marras e Nicoletti. Auguri.